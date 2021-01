Napoli, non accetta la fine della relazione: 17enne accoltella la ex alla gola in pieno centro, arrestato

Ansa

In pieno centro a Napoli un 17enne ha ferito la ex con una coltellata alla gola per poi fuggire. Aveva atteso la ragazza, sua coetanea, in piazza del Plebiscito per poi seguirla fino ai Quartieri Spagnoli. E' stata proprio la vittima a chiedere aiuto ai carabinieri dopo l'aggressione. Il giovane è stato poi rintracciato a casa, nel quartiere San Lorenzo, e arrestato con l'accusa di tentato omicidio.