Operaio 47enne uccide il figlio 11enne e poi si suicida nel Torinese

Un uomo di 47 anni, operaio in un'azienda meccanica, ha ucciso il figlio di 11 anni a Rivara, nel Torinese, sparandogli con una pistola che deteneva illegalmente. L'uomo ha quindi rivolto l'arma contro se stesso è si è tolto la vita. L'allarme è scattato nella notte, poco prima delle 2: quando i soccorritori sono arrivati sul posto per l'uomo e per il figlio ormai non c'era nulla da fare. Non sono ancora chiari i contorni della tragedia.