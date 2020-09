Uccide il figlio e si suicida, la mamma del killer: "Lo amava talmente tanto da portarselo con lui"

"Amava talmente tanto il figlio da portarselo con lui". Lo dice, tra le lacrime, Fernanda Baima Poma , la madre del 47enne che ha ucciso il figlio di 11 anni a Rivara , nel Torinese, sparandogli con una pistola che deteneva illegalmente per poi suicidarsi. "Andavano in fere insieme, andavano in moto insieme, andavano in bici insieme, facevano tutto insieme", racconta la nonna di Andrea a NewsMediaset.

"Non sapevo che mio figlio avesse un'arma. Era stufo della sua vita, di essere da solo, ma non ha mai detto 'voglio farla finita'", aggiunge. "Si era separato un anno e mezzo fa, e da allora non è stato più lo stesso. E' andato in depressione, si stava curando, andava dalla psicologa, ma non è mai più uscito da questo tunnel".