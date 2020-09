Bari, uccide il fidanzato della ex e ferisce lei e suo padre: arrestato

Un 26enne di Bitetto, in provincia di Bari, Nicola Brescia, è stato ucciso a coltellate durante un litigio con l'ex compagno della sua fidanzata. Feriti anche la ragazza, di 22 anni, e il padre della vittima, di 50, entrambi ricoverati: non sarebbero in pericolo di vita. Il killer è un pregiudicato, bloccato poco dopo il fatto e attualmente in stato di arresto in flagranza con le accuse di omicidio volontario e duplice tentato omicidio.