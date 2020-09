Bergamo, 21enne accoltellato durante una partita di calcio: denunciati i responsabili

I carabinieri di Bergamo hanno denunciato per lesione personale aggravata, rapina e omissione di soccorso, quattro minorenni - tra i 15 e i 17 anni- e altri quattro per omissione di soccorso. Sono arrivati a loro dopo settimane di indagini. Il branco di giovanissimi aveva aggredito a coltellate un 21enne mentre era in corso una partita di calcio in un parco pubblico della città.