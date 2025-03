Campi Flegrei, ecco la pizza solidale a 3 euro

Contro il bradisismo nei Campi Flegrei, Bagnoli schiera in campo la solidarietà. Così Fabio e Alessio, per regalare un sorriso ai propri concittadini in questi giorni difficili, hanno deciso di vendere - per tutto il mese di marzo - la pizza margherita e marinara a soli tre euro.

Un'iniziativa, resa possibile anche dai vari fornitori che hanno contribuito a portare in grande quantità, pomodoro e mozzarella, e che punta a far vivere con più leggerezza le ore di apparente tregua concesse dal bradisismo. Un prezzo simbolico che aumenta la richiesta e, di conseguenza, anche la mole di lavoro. Ma è uno straordinario che ai ragazzi di questa storica pizzeria di Bagnoli non pesa affatto.