Milano, consegna la pizza e molesta la cliente 18enne: arrestato

In quei concitati momenti la 18enne sarebbe riuscita ad allontanare il 25enne chiudendosi subito in casa e chiedendo aiuto al 112. Le successive indagini hanno permesso di identificare l'uomo. Una volta emessa l'ordinanza di custodia cautelare, i poliziotti lo hanno fermato tracciandolo in tempo reale le sue consegne e seguendolo durante un turno di lavoro.