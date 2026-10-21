Milano, spunta l'ipotesi chat-esca dietro i disordini | Ft: "Ue indaga su disinformazione filorussa per le proteste in Francia"

A tal proposito anche l'Unione Europea sta indagando su possibili ingerenze straniere per i disordini avvenuti in Europa, soprattutto in Francia. Secondo fonti della sicurezza citate dal Financial Times, account sui social media filorussi e di estrema destra, già coinvolti in precedenti campagne di disinformazione, hanno diffuso video di violenze nel tentativo di alimentare ulteriormente il caos. Anche l'Iran e l'Algeria sono sospettati di essere dietro ad alcuni di questi messaggi, secondo quanto riferito da esperti. La Commissione europea, prosegue il Financial Times, ha incontrato questa settimana le autorità francesi per discutere della cooperazione con le piattaforme di social media, tra cui X di Elon Musk, che hanno permesso la diffusione virale di messaggi razzisti e violenti.