Nell'intervista a Bloomberg, Draghi affronta anche la situazione economica francese e le tensioni sui mercati finanziari. Il suo giudizio parte da una criticità strutturale: i conti pubblici di Parigi, segnati da un disavanzo persistente e da un debito in crescita. "La Francia presenta uno specifico problema di natura fiscale: il Paese registra un deficit di bilancio da molti anni e il rapporto debito/Pil è in costante aumento da oltre un decennio, forse addirittura da quindici anni" ha spiegato. La situazione diventa più delicata in un contesto internazionale caratterizzato da un aumento rapido dei tassi d'interesse. "Ora, in un contesto globale caratterizzato da un rapido rialzo dei tassi di interesse, tale deficit di bilancio appare di difficile gestione" ha aggiunto.