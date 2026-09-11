IA, Draghi al Financial Times: "Leva per la crescita Ue, serve capacità di calcolo"

"L'IA incide su tutti e tre questi aspetti contemporaneamente". La crescita europea ha rallentato significativamente dalla pandemia. Il divario di produttività tra area euro e Usa, scrive Draghi, è passato da 9 dollari l'ora nel 2018 a 21 dollari nel 2025. Una rapida adozione dell'IA potrebbe aggiungere, secondo gli scenari Bce, 0,3-0,4 punti percentuali l'anno alla crescita della produttività totale dei fattori, rimasta pressoché nulla dal 2022. L'Europa controlla però solo una minima parte della filiera dell'IA. I suoi laboratori all'avanguardia non competono finanziariamente con quelli americani e cinesi e la produzione di chip avanzati è molto indietro. "I dati sono l'unico settore in cui l'Europa può ancora essere sovrana" e anche quello con "il maggior potenziale per generare crescita", afferma Draghi.