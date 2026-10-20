Francia nel caos, nel mirino dei teppisti anche gli appartamenti | Negozianti pronti ad armarsi per difendersi

Sulle pagine del Corriere della Sera si parla però di scene ancora più paradossali. Ci sono infatti vandali che girano con carrelli per le strade, e sopra caricano frigoriferi, lavatrici e televisori rubati nei grandi magazzini parigini. Ma c'è anche chi devasta farmacie, alla cerca di una crema "a prezzo stracciato". Senza pensare alle gravi conseguenze che un gesto del genere può avere, come ha denunciato tra le lacrime una farmacista: "Il lavoro di una vita non esiste più, hanno distrutto anche il frigorifero dove era conservato un farmaco da 13mila euro per il mio cliente, ne ha bisogno urgente per curarsi, stava per venire a ritirarlo. Quando i vandali sono entrati abbiamo chiamato subito la polizia, non è mai arrivata, il saccheggio è andato avanti per ore".