Francia a ferro e fuoco, la refurtiva dei saccheggi finisce in vendita sulle piattaforme online

Stando a quanto riportato da Franceinfo, molti rivenditori hanno invitato i possibili acquirenti a contattarli su Snapchat, in modo tale da discutere della vendita al riparo dal controllo della piattaforma. La maggior parte di questi annunci nella mattinata di lunedì era già scomparsa, senza che fosse possibile sapere se fossero stati rimossi dalla piattaforma o dagli stessi venditori che li avevano pubblicati. In Francia, come spiegano i quotidiani locali, la rivendita di oggetti rubati costituisce ricettazione, reato punibile con cinque anni di reclusione e una multa di 375mila euro.