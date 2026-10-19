Davanti alla piramide del Louvre, studenti delle scuole d'arte e di cultura francesi stanno manifestando e bloccando l'ingresso del museo. Lo riportano Le Figaro e altri media. "I turisti in attesa sono aggressivi nei nostri confronti perché hanno pagato il biglietto", ha riferito una delle manifestanti. Distribuiti volantini in francese e in inglese per spiegare le motivazioni della protesta. "Siamo orgogliosi di annunciarvi che stiamo bloccando il museo più grande del mondo", si legge nel volantino, visionato dalla France Presse. Secondo la direzione, la mobilitazione, promossa dagli studenti dell'Ecole du Louvre, non è direttamente legata al museo, che viene semplicemente utilizzato "come cassa di risonanza" della protesta. Per questo motivo, il Louvre non ha potuto aprire regolarmente le proprie porte alle 9.