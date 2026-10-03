La giudice ha ribadito un principio fondamentale: l’attività svolta durante la malattia può legittimare il licenziamento quando è incompatibile con la patologia dichiarata oppure quando rischia di compromettere o rallentare la guarigione. Non basta, quindi, dimostrare che il lavoratore abbia svolto un’attività fuori casa durante l’assenza.



Nel caso specifico il consulente tecnico d’ufficio ha escluso che giocare a calcetto fosse incompatibile con le condizioni di salute dell’uomo o potesse ritardarne la guarigione. Il medico ha richiamato anche studi secondo cui l’attività sportiva può rappresentare uno strumento utile nelle patologie neurologiche e psichiatriche e contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla.