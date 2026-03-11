Treviso, le chiedevano di fare il caffè "perché donna": risarcita

Il giudice del lavoro di Treviso ha disposto il reintegro in un'azienda di Conegliano di una manager che era stata licenziata e le ha, inoltre, riconosciuto un "danno da discriminazione" con un risarcimento da 50mila euro. Lo riporta il Corriere del Veneto, il quale spiega che nella sentenza si legge quanto le diceva il capo ("Tu non ti meriti la dirigenza e la posizione, io avrei bisogno di un uomo e per di più con esperienza") e che dalle carte emerge come l'amministratore dell'azienda, durante le riunioni, le ordinasse di fare i caffè a tutti i partecipanti dicendo, riporta il quotidiano, "che ciò era compito suo (e della sorella) 'in quanto donne'".