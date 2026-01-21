"Quale collega licenzieresti?": questionario choc in un'azienda di Treviso

I dipendenti hanno contestato il metodo del sondaggio che mette uno contro l'altro
© Istockphoto
"Chi lasceresti a casa? Chi non ha figli? Chi è stato assunto da meno tempo?". A chiederlo è stata un'azienda di componenti elettrici di Castelfranco Veneto (Treviso), in un questionario distribuito prima di Natale, e rivelato oggi dal quotidiano La Tribuna di Treviso.
L'azienda occupa una sessantina di dipendenti tra uomini e donne, che hanno contestato l'argomento del questionario, paragonandolo alla fiction coreana "Squid Game", dove le persone vengono messe una contro l'altra. Tra le possibili opzioni vengono indicati i volontari, le persone in part-time, le persone senza carichi di famiglia, i dipendenti più giovani, o altro. Ai dipendenti viene chiesto di rispondere indicando nome e cognome.
Al momento solo una decina di questionari sarebbero stati compilati e restituiti all'azienda. La dirigenza definisce invece il questionario come uno strumento di ascolto: "È solo un'indagine interna per testare il clima aziendale. Il mercato è in crisi e il nostro obiettivo è quello di scongiurare i licenziamenti", ha dichiarato il titolare. Questa mattina è previsto un incontro tra la proprietà e i dipendenti, che chiedono chiarezza sulle reali intenzioni dell'azienda e sulle prospettive occupazionali.