"Quale collega licenzieresti?": questionario choc in un'azienda di Treviso

Al momento solo una decina di questionari sarebbero stati compilati e restituiti all'azienda. La dirigenza definisce invece il questionario come uno strumento di ascolto: "È solo un'indagine interna per testare il clima aziendale. Il mercato è in crisi e il nostro obiettivo è quello di scongiurare i licenziamenti", ha dichiarato il titolare. Questa mattina è previsto un incontro tra la proprietà e i dipendenti, che chiedono chiarezza sulle reali intenzioni dell'azienda e sulle prospettive occupazionali.