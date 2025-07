Catania, aveva dato del lecchino al capo: la Cassazione conferma il licenziamento

La dipendente aveva fatto ricorso in Cassazione, chiedendo di considerare che, come riporta sempre Agi, "il suo era stato un comportamento circoscritto a quell'episodio e che non avrebbe compromesso in modo irrimediabile il vincolo fiduciario col capo 'anche alla luce di elementi quali la longevità del rapporto di lavoro e l'asserito stato di disagio psicofisico della lavoratrice'". Disagio per il quale non c'erano prove, ha spiegato la Cassazione nell'ordinanza, nella quale ha inoltre sottolineato "il contesto in cui il licenziamento è stato pronunciato cioè la reazione a una disposizione del superiore gerarchico, la presenza di un'altra dipendente, che ne ha accentuato la gravità e la platealità e la sussistenza di un atteggiamento di sfida e disprezzo verso l'autorità".