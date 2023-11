Roma, la scusa del controllore Atac: "Sono apolide, non posso fare multe" | I giudici confermano il licenziamento

La scusa del dipendente

Secondo quanto ricostruito, risulta che il dipendente timbrava regolarmente il badge all'inizio e alla fine del turno, ma poi non ha mai "utilizzato il servizio di interrogazione delle targhe auto dell’app E-MulteS installata sui telefonini assegnati agli ausiliari del traffico per lo svolgimento dell’attività di controllo". Così, poco prima di Ferragosto, l'uomo si è visto recapitare una lettera da parte dell'azienda in cui gli veniva comunicato il licenziamento. "Risulta che, nelle giornate corrispondenti ai turni di servizio a lei assegnati, lei abbia regolarmente attestato l’inizio e la fine del suo orario di servizio ai rilevatori badge aziendali presenti presso la sede di Garbatella, ma che non abbia mai utilizzato il servizio di interrogazione delle targhe auto" si legge nella missiva riportata dall'edizione romana del quotidiano La Repubblica. In sintesi: il dipendente incassava lo stipendio senza staccare nemmeno una contravvenzione. "Lei per un periodo prolungato - da aprile a luglio 2022 - rendeva una prestazione lavorativa non corrispondente alla diligenza media richiesta dalla stessa", continua Atac.