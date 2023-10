Rifiuti a Palermo, la carica dei 101 netturbini assenteisti

L'emergenza rifiuti a Palermo sta assumendo tratti cronici e tra i residenti monta la rabbia dopo che la Procura del capoluogo siciliano ha iscritto nel registro degli indagati 101 dipendenti della Rap, l'azienda che in città si occupa della raccolta. Per i "furbetti del cartellino" l'accusa è di assenteismo. Le telecamere di "Mattino Cinque News" intanto hanno documentato i cumuli di immondizia in via Tiro a Segno, a due passi del lungomare: sotto un palazzo fatiscente, sacchetti di immondizia intasano il marciapiede e sopraggiungono miasmi per il cattivo odore.

Nonostante il cartello di divieto di gettare rifiuti abbandonati, i cassonetti sono stracolmi e non mancano oggetti ingombranti come frigoriferi e vasche da bagno. Ai microfoni del programma di Canale 5 i residenti del quartiere denunciano una situazione non più sostenibile che accomuna varie della zone della città: "Purtroppo noi palermitani ci siamo abituando a vivere nel brutto dopo anni di promesse", lamenta un cittadino. Simone fa la guida turistica e spiega il disagio di mostrare la città colma di rifiuti ai visitatori italiani e stranieri: "Questo è il biglietto da visita, le micro discariche le troviamo anche a ridosso di monumenti patrimonio Unesco", racconta.