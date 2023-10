Palermo, due furti in casa nello stesso giorno: sfortunata una coppia di coniugi

La seconda volta per fortuna viene dato l'allarme in tempo: arrestati un 26enne ed una 24enne che avevano tentato invano una fuga dal balcone

La telefonata ai carabinieri - La coppia è riuscita a chiamare il 112 dopo aver sentito i ladri rompere un vetro e entrare in casa in piena notte. I due proprietari avevano già trovato l'appartamento a soqquadro durante il giorno ed erano stati portati via soldi, oggetti in oro, un pc e una macchina fotografica. Avvisati in tempo questa volta, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti immediatamente.

I ladri colti in flagrante - I militari hanno colto sul fatto i due ladri che, accortisi di essere stati scoperti, hanno tentato senza successo la fuga dal balcone dell'appartamento. L'arresto degli indagati è stato convalidato dal gip di Palermo che ha disposto nei confronti di entrambi la custodia cautelare in carcere.