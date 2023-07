Milano: poliziotto assente per 540 giorni in 4 anni, ora risarcisce il danno

Multa da capogiro

L'ex poliziotto, prestava servizio come ispettore del Servizio tecnico logistico e patrimoniale Lombardia-Emilia Romagna, l’ufficio che si occupa di pianificare e programmare il fabbisogno di beni e servizi degli organi territoriali di polizia. Ora, per lui è arrivata la condanna della Corte dei conti, su segnalazione dell'Ufficio a cui apparteneva. La condanna al carcere è stata mutata in una vera e propria maxi-multa. È stato infatti stato calcolato che l'uomo, ormai fuori servizio da diverso tempo ha percepito in maniera indebita 73.720,01 euro ma la cifra è stata poi ridotta a circa 46mila dopo le deduzioni difensive, e infine aumentata dalla Procura contabile che ha deciso di contestare anche i danni di immagine a 93mila euro. Lo riporta oggi il quotidiano "Il Giorno". L'ex ispettore, aveva già cominciato a risarcire la somma, ha avuto acceso al rito abbreviato e ha pagato in modo agevolato 27.912 euro, meno di un terzo della somma contestata, più le spese processuali di alcune centinaia di euro.