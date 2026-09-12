Legge 104, percepiva il permesso per assistere la madre ma andava al mare: la Corte d'appello le dà ragione

La vicenda ha inizio dopo che una donna è sottoposta a una serie di controlli da parte di un investigatore privato incaricato dall’azienda per la quale lavorava. I primi dubbi sono arrivati quando, nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità, la donna è stata più volte avvistata lontano da casa, nei pressi di uno stabilimento balneare. Qui restava qualche ora per poi fare rientro. Di conseguenza - come riporta il Messaggero - la datrice di lavoro - che aveva sollevato il caso - ha disposto il licenziamento dell'impiegata motivando la condotta della lavoratrice come "incompatibile con la finalità dei benefici fruiti e lesivo del rapporto fiduciario, anche in considerazione della ripetizione degli episodi".



La sentenza La Corte d'appello ha riconosciuto l'illegittimità del licenziamento. Infatti, secondo i giudici, l’assistenza a una persona con disabilità non deve necessariamente tradursi in una presenza fisica continua, piuttosto è necessario valutare concretamente la durata degli allontanamenti, l’assistenza effettivamente prestata e l’organizzazione complessiva della giornata.