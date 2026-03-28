Nel 2024 l'Unione europea ha introdotto una direttiva per istituire una Carta europea della disabilità e un contrassegno unico per il parcheggio. L'obiettivo è rendere questi strumenti validi in tutti i Paesi membri, facilitando la mobilità e l'accesso ai servizi anche oltre i confini nazionali. Tuttavia, trattandosi di una direttiva, non si tratta di una norma immediatamente applicabile: ogni Stato deve recepirla attraverso leggi e decreti propri. L'Italia ha già avviato il percorso con una legge delega, ma manca ancora il passaggio decisivo, ovvero l’approvazione dei decreti attuativi. Le scadenze fissate a livello europeo prevedono che le norme vengano recepite entro il 5 giugno 2027 e diventino pienamente operative entro il 5 giugno 2028.