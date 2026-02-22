Per risolvere queste difficoltà, dal 2021 è attiva una piattaforma informatica nazionale che consente di associare le targhe al Cude. I Comuni che aderiscono condividono un database unico: se un cittadino si sposta tra due città iscritte al sistema, non deve fare alcuna comunicazione, perché il riconoscimento avviene automaticamente. Il problema è che l'adesione non è obbligatoria. Secondo quanto riferito dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, finora ha aderito solo una parte limitata dei Comuni italiani. Restano fuori anche grandi città come Torino, Bologna, Firenze e Napoli. Il risultato è un sistema a macchia di leopardo che non garantisce uniformità di diritti su tutto il territorio nazionale.