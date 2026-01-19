Strisce blu, quanto costa parcheggiare nelle città italiane: da 50 centesimi a 8 euro all'ora

Torino divide l'area delle strisce blu in quattro macro zone tariffarie. Nella Ztl centrale un parcheggio costa due euro e 80 centesimi all'ora. La sosta ordinaria è di un euro e 70 centesimi all'ora, quella ridotta un euro e mezzo e la smart un euro e 20 centesimi. La sosta a pagamento è in vigore dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19.30.