Milano, la polizia locale taglia le keybox in strada: tolte 70 in due giorni

Diventate "fuori legge" a Milano le keybox, le cassette in strada utilizzate dai proprietari di B&b per contenere le chiavi degli alloggi in affitto breve. Il 5 e il 6 gennaio gli agenti della polizia sono intervenuti in città e ne hanno tagliate e asportate una settantina, la maggior parte nel Municipio 5, quello che include la zona dei Navigli.