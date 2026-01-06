Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Le cassette per le chiavi dei b&b

Milano, la polizia locale taglia le keybox in strada: tolte 70 in due giorni

I responsabili rischiano multe fino a quattrocento euro

06 Gen 2026 - 17:57
© Da video

© Da video

Diventate "fuori legge" a Milano le keybox, le cassette in strada utilizzate dai proprietari di B&b per contenere le chiavi degli alloggi in affitto breve. Il 5 e il 6 gennaio gli agenti della polizia sono intervenuti in città e ne hanno tagliate e asportate una settantina, la maggior parte nel Municipio 5, quello che include la zona dei Navigli.

Leggi anche

Affitti brevi, il Comune di Milano vieta le keybox: sanzioni fino a 400 euro

Affitti brevi, cambiano ancora le regole: addio al check-in, ripristinato il riconoscimento de visu (anche con controllo video da remoto)

Il divieto deciso dal Consiglio comunale

 Il divieto è stato deciso lo scorso 4 dicembre dal Consiglio comunale, che ha modificato appositamente il regolamento di polizia urbana, come già avvenuto a Roma e Firenze. Ora prevede appunto la possibilità di rimuovere keybox e lockbox dall'arredo urbano, quindi da segnali stradali, recinzioni, cancellate, pali della luce, "senza obbligo di preavviso" e con "onere di spesa a carico dei soggetti responsabili", che rischiano multe dai cento ai quattrocento euro.

Ti potrebbe interessare

milano

Sullo stesso tema