Milano, la polizia locale taglia le keybox in strada: tolte 70 in due giorni

I responsabili rischiano multe fino a quattrocento euro
Diventate "fuori legge" a Milano le keybox, le cassette in strada utilizzate dai proprietari di B&b per contenere le chiavi degli alloggi in affitto breve. Il 5 e il 6 gennaio gli agenti della polizia sono intervenuti in città e ne hanno tagliate e asportate una settantina, la maggior parte nel Municipio 5, quello che include la zona dei Navigli.
Il divieto è stato deciso lo scorso 4 dicembre dal Consiglio comunale, che ha modificato appositamente il regolamento di polizia urbana, come già avvenuto a Roma e Firenze. Ora prevede appunto la possibilità di rimuovere keybox e lockbox dall'arredo urbano, quindi da segnali stradali, recinzioni, cancellate, pali della luce, "senza obbligo di preavviso" e con "onere di spesa a carico dei soggetti responsabili", che rischiano multe dai cento ai quattrocento euro.