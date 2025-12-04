Affitti brevi, il Comune di Milano vieta le keybox: sanzioni fino a 400 euro

Quello di Milano è l'ultimo caso di intervento per limitare il diffondersi di questo sistema di consegne delle chiavi per gli affitti brevi. Le onnipresenti keybox - pensate per il self check-in - sono piccole cassette di sicurezza installate su cancelli, ringhiere o muri dei palazzi che stanno però generando un problema crescente nelle città italiane.



Le keybox, spesso installate senza autorizzazioni, alterano il decoro urbano e trasformano le facciate dei palazzi in vere “pareti di cassette”. I condomìni si trovano a fronteggiare un uso intensivo degli spazi comuni senza alcun coordinamento, mentre i residenti lamentano una continua rotazione di visitatori, rumori e difficoltà nel controllo degli accessi.



La presenza massiccia di keybox diventa così il sintomo di un altro nodo: la crescita incontrollata degli affitti brevi. Il boom delle piattaforme online ha aumentato l’offerta turistica ma ha ridotto la disponibilità di alloggi per i residenti, contribuendo all’aumento dei canoni e alla perdita di identità di molti quartieri.



Alcuni Comuni stanno intervenendo con regolamenti specifici, obbligo di autorizzazione o divieti nelle zone storiche. L’obiettivo è bilanciare le esigenze del turismo con quelle dei residenti, riportando ordine nella gestione degli accessi e limitando l’impatto visivo e sociale delle keybox.

Il tema resta aperto: tra diritto alla proprietà, necessità di regole chiare e convivenza nei centri urbani sempre più sotto pressione.