Roma, la "guerra dei lucchetti" tra rimozioni e minacce social all'assessore anti-keybox

Roma dichiara guerra alle keybox selvagge. Dopo il divieto di installazione senza autorizzazioni, il Comune ha dato il via alla rimozione delle cassette di sicurezza per accedere agli immobili locati per gli affitti brevi. Nonostante l'ordinanza e il rischio di multe fino a 400 euro, sono diversi i proprietari che assicurano le keybox con lucchetti in luoghi pubblici e indicano ai clienti dove prelevare le chiavi.