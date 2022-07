Roma, circolava con un permesso disabili intestato a un morto: multata | A suo carico già 900 verbali

Ma non è tutto: dai controlli della polizia locale è emerso come la donna, straniera ma residente nella Capitale, aveva già a suo carico verbali per un totale di 900 violazioni del Codice della strada.

Il controllo e la scoperta

- Fermata dai vigili per i controlli di rito, la donna è stata trovata priva dei documenti di circolazione e con un permesso disabili revocato in quanto intestato a una persona deceduta.

Le successive verifiche sul veicolo hanno potuto verificare come anche la

targa

più di 900 illeciti

non rispettasse la normativa: la donna, nonostante fosse residente nel nostro Paese da più di tre mesi, non aveva provveduto a immatricolare l'auto con targa italiana secondo le disposizioni in vigore, continuando invece a utilizzare quella francese. Sempre su questa targa, la pattuglia ha accertato l'esistenza diper violazione del Codice della strada.

Sequestro e multa

- Dopo le irregolarità riscontrate durante il controllo, il mezzo è stato sequestrato e la donna è stata multata per un totale di 500 euro. Verrà inoltre trasmessa una segnalazione al Dipartimento competente per l'avvio dell'iter previsto in caso di verbali inevasi.