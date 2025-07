Garlasco, acquisiti i registri della scuola frequentata da Sempio

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul caso di Garlasco. Gli investigatori diretti dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone hanno acquisito i registri della scuola in cui Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha sostenuto l'esame di maturità nel 2007, anno del delitto. Verranno anche sentiti i suoi ex compagni e professori per cercare di ricostruire la rete di amicizie dell'allora 19enne. L'obiettivo degli inquirenti è dare un nome a "ignoto 3", il profilo genetico sconosciuto ritrovato dopo 18 anni nella bocca della vittima. Sulla nuova traccia non si esclude alcuna ipotesi: si valuta l'eventualità di una contaminazione o la presenza di un complice sulla scena del crimine.