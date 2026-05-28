Famiglia nel bosco, parla papà Nathan: "Fatti molti passi per riavere i nostri bambini, ora attendiamo risposte dalle istituzioni"

Quanto agli aspetti del loro ruolo di genitori messi più in discussione, spiega: "Possiamo accettare consiglio e aiuto su alcuni aspetti, ma restiamo convinti che il ruolo educativo, nel rispetto delle leggi, spetti a noi. Abbiamo presentato un programma molto dettagliato di educazione genitoriale, e speriamo possa essere accolto dalle autorità. Questa esperienza ci ha resi più consapevoli, più forti, ci ha uniti di più come coppia". A proposito dell'atteggiamento della coppia, ha chiarito: "Credo che qualsiasi genitore in una situazione come la nostra cerchi di difendere soprattutto i figli. Non vogliamo stare sulla difensiva. Abbiamo fiducia nelle persone che ci scrivono ogni giorno, e sono molte, che pregano per noi, che ci stanno manifestando solidarietà. Anche molti di voi giornalisti e alcuni politici ed ex magistrati ci stanno sostenendo, e di questo siamo molto grati. È stato l'amore travolgente e il supporto degli italiani che ci ha dato la forza e la determinazione di continuare ad andare avanti".