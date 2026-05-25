Famiglia nel bosco, i bambini iscritti in una scuola ma prima dovranno sostenere un esame
I gemelli di sette anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare, la loro sorella maggiore (di nove anni), invece, quello per la quarta elementare
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I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta la Repubblica, la quale aggiunge che, nonostante la contrarietà dei genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, a giugno, i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dall'ammissione alla scuola primaria.
Gli esami
Sempre stando al quotidiano, l'iscrizione all'esame è stata attivata ad aprile, ma è emersa soltanto adesso. I gemelli di sette anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare: se non saranno ritenuti idonei partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore (di nove anni), invece, sosterrà l'esame della scuola vigilante (un istituto a otto chilometri da Palmoli) per capire se potrà accedere alla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
L'insegnante dei bambini è - dal 16 gennaio - una maestra in pensione ingaggiata dalla tutrice Maria Luisa Palladino, Lidia Camilla Vallarolo. Le lezioni si svolgono nella casa accoglienza in cui stanno i bambini, cinque giorni a settimana e durano tre ore. L'esame di accesso alla scuola - che si svolgerà davanti a una commissione di docenti - sarà basato sul programma preparato da Vallarolo.