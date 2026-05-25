Famiglia nel bosco, i bambini iscritti in una scuola ma prima dovranno sostenere un esame

Sempre stando al quotidiano, l'iscrizione all'esame è stata attivata ad aprile, ma è emersa soltanto adesso. I gemelli di sette anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare: se non saranno ritenuti idonei partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore (di nove anni), invece, sosterrà l'esame della scuola vigilante (un istituto a otto chilometri da Palmoli) per capire se potrà accedere alla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.



