Speciale La famiglia nel bosco
nonostante la contrarietà dei genitori

Famiglia nel bosco, i bambini iscritti in una scuola ma prima dovranno sostenere un esame

I gemelli di sette anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare, la loro sorella maggiore (di nove anni), invece, quello per la quarta elementare

25 Mag 2026 - 09:03
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© Da video

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I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta la Repubblica, la quale aggiunge che, nonostante la contrarietà dei genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, a giugno, i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dall'ammissione alla scuola primaria.  

Gli esami

 Sempre stando al quotidiano, l'iscrizione all'esame è stata attivata ad aprile, ma è emersa soltanto adesso. I gemelli di sette anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare: se non saranno ritenuti idonei partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore (di nove anni), invece, sosterrà l'esame della scuola vigilante (un istituto a otto chilometri da Palmoli) per capire se potrà accedere alla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
 

L'insegnante dei bambini è - dal 16 gennaio - una maestra in pensione ingaggiata dalla tutrice Maria Luisa Palladino, Lidia Camilla Vallarolo. Le lezioni si svolgono nella casa accoglienza in cui stanno i bambini, cinque giorni a settimana e durano tre ore. L'esame di accesso alla scuola - che si svolgerà davanti a una commissione di docenti - sarà basato sul programma preparato da Vallarolo.

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