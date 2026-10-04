Chiara Poggi, i genitori a Verissimo: "La giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi è lui"

Ospiti a Verissimo Rita Preda e Giuseppe Poggi hanno parlato della nuova indagine sul delitto della loro figlia, Chiara, che vede come unico indagato Andrea Sempio. "A noi la giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Stasi", ha affermato il padre della ragazza uccisa il 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli, a Garlasco, in cui viveva con la famiglia. "Non è facile cambiare idea. Non è che ci siamo intestarditi. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto", ha continuato Giuseppe Poggi. "Ci sono stati 5 processi, ricorsi, un ricorso straordinario al presidente della Repubblica, un ricorso alla CEDU e tutti hanno detto che è Stasi. Fino a che la giustizia non ci dirà un altro nome per noi è l'assassino è quello, se dovesse cambiare... Ne prenderemo atto", ha affermato Rita Preda.