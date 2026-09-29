Garlasco, i legali di Alberto Stasi dopo la chiusura delle indagini: "Si faccia piena luce"

Sugli elementi repertati dai Ris e non contenuti nel fascicolo del 2007 che secondo la Procura pavese avrebbero potuto scagionare Stasi già 19 anni fa, la difesa chiede di fare ora massima chiarezza. "Non ci fermeremo davanti a nessuna responsabilità e sono sicuro che l'Arma generale dei Carabinieri farà piena luce su quanto emerso ieri", sottolinea Antonio De Rensis che insieme Bocellari assiste l'allora fidanzato di Chiara Poggi. Per il legale con le ultime rivelazioni, definite "devastanti", Stasi esce definitivamente dalla scena del crimine. E sullo stato d'animo alla luce delle ultime novità aggiunge: "Alberto osserva, sta facendo un grande lavoro per avere equilibrio rispetto a questa vicenda dolorosa e tragica".