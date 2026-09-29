Garlasco, la bicicletta e il cucchiaino: sui reperti la stessa quantità di dna di Chiara

C'è un elemento, nel caso Garlasco, che forse più di tutti ha attirato le attenzioni dei Ris prima e della procura ora. È la "Umberto Dei", la bicicletta bordeaux da uomo che per prima conduce Alberto Stasi in carcere. Letteralmente. È il 24 settembre del 2007: l'omicidio di Chiara Poggi si è consumato da due settimane, ma per gli inquirenti le prove raccolte sino a quel momento bastano per chiedere la detenzione per Stasi. Al centro delle indagini, il materiale genetico riscontrato sui pedali della bici: per i Ris di Parma quello è il sangue di Chiara, per la difesa no. Ma il "ragionevole dubbio" resta. Anche perché, nello stesso giorno, viene esaminato un cucchiaino con la saliva della giovane vittima, usato probabilmente nell'ultima colazione. E, coincidenza, la quantità di Dna riscontrato sul secondo reperto è la medesima di quella rinvenuto sul primo.