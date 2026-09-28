Garlasco, Vittorio Feltri sulla chiusura delle indagini: "La verità dopo 20 anni, sono disgustato"

Cioè?

"Non c'erano prove. Che poi sarebbe bastato leggere la sentenza di primo grado, che era di assoluzione per Stasi, scritta da un giudice con i contro-attributi: era evidente, lui aveva capito tutto. Lo aveva capito anche chi era arrivato subito dopo, che pure aveva riscontrato l'innocenza. Poi sono arrivati i fessi. È subentrata la Cassazione, i maestri romani, e hanno incastrato un ragazzo innocente, tenuto in galera per 17 anni. E le dirò di più..."