La Procura di Pavia ha chiuso, per la seconda volta, le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i pm hanno depositato ora nuovi atti tra cui consulenze, come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul Dna, per rafforzare le accuse. E hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta, che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Ora la difesa di Sempio, rappresentato dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.