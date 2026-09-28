"L'imputazione non è cambiata rispetto a quella precedente del 6 maggio. Non ci sono nuovi elementi di prova ma non è escluso che emergano. Abbiamo il diritto di chiedere la copia degli atti, cosa che faremo sicuramente". Lo afferma a "Diario del Giorno", su Retequattro, l'avvocato Liborio Cataliotti, che con Angela Taccia assiste Andrea Sempio, commentando la nota di chiusura indagini della Procura di Pavia.