Speciale Il delitto di Garlasco
a "Diario del Giorno"

Chiuse le indagini-bis sul delitto di Garlasco, la difesa di Sempio: "Non ci sono nuove prove"

Il commento di Liborio Cataliotti a "Diario del Giorno": "Anche l'imputazione non è cambiata rispetto a quella del 6 maggio, chiederemo copia atti"

28 Set 2026 - 16:34
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"L'imputazione non è cambiata rispetto a quella precedente del 6 maggio. Non ci sono nuovi elementi di prova ma non è escluso che emergano. Abbiamo il diritto di chiedere la copia degli atti, cosa che faremo sicuramente". Lo afferma a "Diario del Giorno", su Retequattro, l'avvocato Liborio Cataliotti, che con Angela Taccia assiste Andrea Sempio, commentando la nota di chiusura indagini della Procura di Pavia.

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