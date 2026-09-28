Per gli avvocati della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, i "dati" che emergono dal comunicato stampa con cui la Procura di Pavia ha fatto sapere di aver notificato un nuovo avviso di chiusura indagini a carico di Andrea Sempio "non fanno che riproporre dei temi di prova già noti ed ampiamente approfonditi" nel "processo" ad Alberto Stasi "sia sotto il profilo genetico che sotto quello medico-legale". "A questo punto, ci auguriamo che la vicenda possa essere sottoposta quanto prima alla competente Corte di Appello" (quella di Brescia competente per la revisione, ndr) affermano i legali dei genitori e del fratello della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, "la quale potrà rilevare l'assenza di qualsiasi elemento di novità, ponendo auspicabilmente fine all'impropria ricerca di un colpevole alternativo".