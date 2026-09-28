Indagini chiuse su Sempio, i legali dei Poggi: "Su Stasi nessun elemento nuovo, Corte chiuda la vicenda"
"Si ponga fine in procedimento di revisione alla ricerca di un colpevole alternativo", è il commento alla nota della Procura di Pavia
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"A questo punto, ci auguriamo che la vicenda possa essere sottoposta quanto prima alla competente Corte di Appello, la quale potrà rilevare l'assenza di qualsiasi elemento di novità, ponendo auspicabilmente fine all'impropria ricerca di un colpevole alternativo". Lo scrivono gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi, in relazione al comunicato della Procura di Pavia sulla chiusura indagini su Andrea Sempio. I dati, scrivono, "apparentemente evocati in relazione alle prove che furono acquisite in contraddittorio nei confronti di Alberto Stasi non fanno che riproporre dei temi di prova già noti".
"Nessuna prova nuova, chiedano la revisione a Brescia"
Per gli avvocati della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, i "dati" che emergono dal comunicato stampa con cui la Procura di Pavia ha fatto sapere di aver notificato un nuovo avviso di chiusura indagini a carico di Andrea Sempio "non fanno che riproporre dei temi di prova già noti ed ampiamente approfonditi" nel "processo" ad Alberto Stasi "sia sotto il profilo genetico che sotto quello medico-legale". "A questo punto, ci auguriamo che la vicenda possa essere sottoposta quanto prima alla competente Corte di Appello" (quella di Brescia competente per la revisione, ndr) affermano i legali dei genitori e del fratello della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, "la quale potrà rilevare l'assenza di qualsiasi elemento di novità, ponendo auspicabilmente fine all'impropria ricerca di un colpevole alternativo".
Tizzoni e Compagna sottolineano come le "prove" nei confronti di Stasi "furono acquisite" nel "contraddittorio". I legali dei Poggi aggiungono che l'unico elemento nuovo agli atti dei pm pavesi e "svolto in questi mesi" da maggio a oggi, sarebbe "un ulteriore approfondimento tecnico di parte volto a sostenere l'astratta possibilità che Andrea Sempio avesse calzato quel giorno delle scarpe Frau 42 a dispetto del comune buon senso".