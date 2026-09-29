Caso Garlasco, Mario Venditti dopo la chiusura delle indagini: "Non collocano Sempio sulla scena del crimine"

Sulla possibile compatibilità sostenuta dalla Procura guidata da Fabio Napoleone tra l'impronta della scarpa 42 e il piede di Sempio, Mario Venditti parla di contestazioni tecniche che insieme ad altre fanno vacillare l'impianto accusatorio. "Le indagini della difesa dicono che la larghezza del piede non coincide con l'impronta lasciata dall'assassino", afferma l'ex pm che sui motivi che per due volte lo hanno spinto all'archiviazione spiega di non avere mai avuto una "pistola fumante" in grado di ribaltare le sentenze passate in giudicato: "Io e la collega di allora Giulia Pezzino partivamo da una sentenza recentissima della Cassazione che confermava quella della Corte d'Appello, una lente attraverso la quale abbiamo esaminato la denuncia di Stasi che nello stesso periodo aveva presentato alla Procura di Brescia un'istanza di revisione un pò pasticciata".