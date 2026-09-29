Garlasco, per l'accusa "l'impronta del piede può essere di Sempio"

Sono state messe in fila una serie di analisi tecniche per puntellare e ipotizzare che fosse stato Andrea Sempio a uccidere "con crudeltà" e "con odio" Chiara Poggi a Garlasco. Per i pm di Pavia, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nell'inchiesta chiusa definitivamente dopo un anno e mezzo, è "compatibile" con il suo piede anche l'impronta del killer, quella di scarpa con suola a pallini, sulla scena del crimine.