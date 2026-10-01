Uno dei capitoli più articolati delle intercettazioni riguarda Luciano Garofano, ex comandante del Ris e per un periodo consulente della difesa di Sempio. Daniela Ferrari sostiene che "Garofano e Tizzoni hanno paura che esca fuori un'altra verità rispetto alla colpevolezza di Stasi, e non si spiega come mai hanno paura se sono certi di aver fatto le cose fatte bene all'epoca". Il riferimento è all'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, e alla strategia da adottare sull'impronta 33, una traccia repertata sulle scale della villetta. "Non è normale che se tu sei stato assunto da me, - aggunge la madre di Sempio - per difendere me, mi obblighi a dire o metti dentro delle cose che vogliono Tizzoni e Capra nell'incidente probatorio, tipo l'impronta 33, che l'impronta 33 non c'entra niente perché mio figlio è accusato sul Dna".