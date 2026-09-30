Garlasco, il dna di Chiara Poggi sui pedali della bici di Stasi: gli ex Ris non ricordano i test negativi

Ascoltato anche Alberto Marino, il biologo che eseguì gli accertamenti e che è stato ascoltato il 10 settembre 2026. Marino ha raccontato che il campione, dopo un precedente esito negativo, era stato sottoposto il 17 settembre a un procedimento di purificazione per eliminare sostanze che potevano interferire con l'analisi. Due giorni più tardi arrivò il risultato attribuito a Chiara Poggi. Quando i magistrati hanno mostrato le due corse negative datate 20 settembre 2007, Marino ha inizialmente prospettato un problema nella registrazione temporale di uno dei sequenziatori, richiamando possibili anomalie del software. Non è però riuscito a chiarire perché fossero state effettuate ulteriori verifiche. Alla domanda se avesse o no informato Garofano, ha risposto: "Presumo di sì". Durante l'interrogatorio Marino ha ipotizzato che si fosse tentato di confermare il primo risultato con una ripetizione dell'esame.