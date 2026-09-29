Garlasco e i "raw data": cosa sono e perché hanno dato una svolta al caso

Cosa sono i raw data?

Sono i file digitali originari registrati direttamente dai macchinari di laboratorio durante le analisi. A differenza delle relazioni o dei grafici inseriti nelle perizie, i dati grezzi non sono filtrati né sintetizzati dall'operatore: documentano ogni singolo passaggio tecnico, i tentativi andati a vuoto e i parametri originali di misurazione. Rappresentano la "scatola nera" irripetibile di ogni perizia: contengono la tracciabilità temporale esatta, i picchi allelici, le letture di fondo e tutti i test effettuati, inclusi quelli scartati o non verbalizzati. Nel caso del delitto di Garlasco, l'acquisizione di questi archivi — consegnati dal RIS di Parma alla Procura di Pavia a distanza di quasi vent'anni dai fatti — ha consentito ai consulenti di rileggere le analisi svolte nel settembre 2007 alla radice, portando alla luce riscontri tecnici finora mai comparsi nei fascicoli dibattimentali.