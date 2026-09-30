Garlasco, le nuove intercettazioni della famiglia Sempio: "Se incasiniamo Andrea gli porteremo le arance in galera"

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Tra i materiali depositati in Procura a Pavia sul delitto di Garlasco alla chiusura delle indagini su Andrea Sempio, ci sarebbero circa una cinquantina di intercettazioni della famiglia Sempio. In una di queste registrazioni si sente proprio Andrea Sempio che insieme a sua madre, Daniela Ferrari, ripercorre la mattina del 13 agosto 2007: "Tu sei andato fuori casa, ricordati. Tu mi hai sempre detto di essere andato via verso le 10 mentre io sono entrata in casa alle dieci meno dieci, ti ho dato le chiavi e ho guardato l'ora. Se non sei andato via alle 10 saranno state al massimo le 10 meno otto minuti", riporta "Dentro la Notizia".
In un altro file sarebbe sempre la madre di Sempio a esprimere perplessità riguardo le misurazioni antropometriche svolte dalla professoressa Cattaneo: "Lo hanno chiamato per prendere le misure. Sono passati vent'anni e ha venti kg in più, l'unica cosa che gli è rimasta uguale è il numero di scarpe, aveva un 44 all'epoca e lo porta ancora adesso". Altri dubbi Daniela Ferrari li riserva sull'ex generale dei Ris, Luciano Garofano, in merito all'impronta 33: "Garofano e Tizzoni hanno paura esca fuori un'altra verità rispetto alla colpevolezza di Stasi, ma se sanno di aver fatto le cose bene, perché hanno paura?".
Nei file non mancherebbero poi i battibecchi tra moglie e marito riguardo il futuro del figlio Andrea Sempio: "Se incasiniamo di più Andrea gli porteremo le arance in galera. Dipende tutto dal Dna".
"Apprendo tutto qui da voi ora ma non mi sembra nulla di eclatante. Sono semplicemente dichiarazioni fatte in famiglia, non hanno mai espresso nulla di contrastante rispetto a quello che avevano detto in passato. La tesi è una perché la verità è una su Andrea Sempio: è innocente" commenta l'avvocato Angela Taccia dallo studio di "Dentro la Notizia".