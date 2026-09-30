Garlasco, le nuove intercettazioni della famiglia Sempio: "Se incasiniamo Andrea gli porteremo le arance in galera"

In un altro file sarebbe sempre la madre di Sempio a esprimere perplessità riguardo le misurazioni antropometriche svolte dalla professoressa Cattaneo: "Lo hanno chiamato per prendere le misure. Sono passati vent'anni e ha venti kg in più, l'unica cosa che gli è rimasta uguale è il numero di scarpe, aveva un 44 all'epoca e lo porta ancora adesso". Altri dubbi Daniela Ferrari li riserva sull'ex generale dei Ris, Luciano Garofano, in merito all'impronta 33: "Garofano e Tizzoni hanno paura esca fuori un'altra verità rispetto alla colpevolezza di Stasi, ma se sanno di aver fatto le cose bene, perché hanno paura?".