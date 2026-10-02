Garlasco, la porta a soffietto torna in primo piano: "Aperta e richiusa cinque volte, ma cancellato il Dna"

La scena del delitto di Garlasco è stata alterata? La procura di Pavia, che ha chiuso le indagini dell'inchiesta-bis nei confronti di Andrea Sempio, dà le sue risposte tramite un dossier fotografico che accende i riflettori anche sulla porta a soffietto che separa il soggiorno della villetta di via Pascoli dalle scale che conducono alla cantina, sulle quali quel 13 agosto del 2007 fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi. Porta da sempre al centro di un mistero per la mancanza di impronte su ante e pomello. "E' stata aperta e richiusa cinque volte, ma cancellato il Dna", si legge su Il Messaggero che cita le carte.