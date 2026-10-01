"La famiglia Poggi è obiettivamente sconcertata. Abbiamo avuto un carabiniere condannato in primo grado per falsa testimonianza. Mi pare di capire che ci sono carabinieri, almeno uno ufficialmente indagato, che è il colonnello Cassese. Mi pare di capire che si metta in dubbio l'operato del Ris. Mettetevi nei panni di questa famiglia che ha sempre avuto rispetto per l'Arma. Se si dice che Marchetto ha sbagliato, e infatti è stato condannato per falsa testimonianza, Cassese forse sta sbagliando, i Ris forse stanno sbagliando, obiettivamente la fiducia, e credo che sia umano, un po' viene meno", ha detto Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, fuori dal tribunale di Pavia a proposito dell'inchiesta della procura su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. Per l'omicidio della ragazza, uccisa nel 2007, è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. "La speranza è di non dover valutare, fra cinque anni, se anche i carabinieri di oggi abbiano commesso errori", ha concluso il legale.