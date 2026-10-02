Garlasco, le prime parole di Andrea Sempio dopo la chiusura delle indagini: "Non credo ci siano gli elementi per andare a processo"

La solidarietà della gente - Una dichiarazione di innocenza, che - da quel che Sempio ha raccontato - gli arriva anche dalla gente comune. "Sicuramente ricevo più solidarietà che attacchi. Ovviamente, ormai è normale che ti riconoscano. Negli ultimi giorni c'è stato qualche attacco un po' più grave e abbiamo cominciato a denunciare", ha raccontando, sottolineando il ruolo dei social network. "Una differenza che c'è stata questa volta rispetto al 2016 e rispetto al 2007 è l'effetto dei social, che hanno dato voce a tutti, spesso a persone che possono parlare per ore senza che nessuno chieda una prova di quello che stanno dicendo. Se fai un bel video dove dici una cosa, anche se non è supportata da alcuna evidenza, dal pubblico viene presa come una certezza".