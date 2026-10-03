Speciale Il delitto di Garlasco
Le dichiarazioni

Delitto di Garlasco, la legale di Stasi: "Un altro elemento farà scalpore e non riguarda le indagini del 2007"

La difesa del 43enne ha pronti "altri elementi"

03 Ott 2026 - 13:01
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

Dopo la rivelazione di due esami negativi dopo il primo positivo nei test del Dna sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti "altri elementi". Lo ha confermato Giada Boccellari, avvocato del 43enne, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio.

Google Preferred Site

"Quello che posso certamente dire è che ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007", ha detto Boccellari a Omnibus su La7.

Ti potrebbe interessare

videovideo
delitto di garlasco
alberto stasi
chiara poggi

Sullo stesso tema