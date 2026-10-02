Garlasco, l'ombra di un possibile errore di laboratorio nel giallo dei test sui pedali della bicicletta di Stasi

A sostegno della loro tesi, ci sarebbero almeno due elementi: il fatto che sui campioni prelevati dai pedali e dal cucchiaino ci sia la stessa quantità di DNA - 2.78 nanogrammi - e che quei due oggetti siano stati esaminati lo stesso giorno e lavorati a poche ore di distanza, il cucchiaino il 10 e i pedali l’11. Un dato che ha interessato gli inquirenti dell’inchiesta bis. I pm cercano di ricostruire ogni passaggio e di capire se un errore umano possa esserci stato oppure no. Al momento si tratta di ipotesi.